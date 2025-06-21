Balıkesir'de 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 ülkeden 400 dansçının katılımıyla 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı. Festivalde farklı ülkelerin halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 6 ülkeden 400 dansçının katıldığı 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve International Folk Dance Organization işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışı Ayvalık Belediyesine ait Kırlangıç AVM'de gerçekleştirildi.

Kırlangıç Sahilini dolduran vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli illeriyle Moldova, Bulgaristan, Yakutistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterilerini izledi.

Organizasyonun sorumlularından İç Anadolu Halk Oyunları Federasyonu Başkanı ve Türkiye Folklor Dernekleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Salih Ünsoy, Ayvalık'ta Deniz, Kum, Güneş Halk Oyunları Festivali'nin 10'uncusunun düzenlendiğini belirterek, festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Festival bu akşam Ayvalık Altınova İskele Sahil'de devam edecek.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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