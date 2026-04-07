Kilis turizmde atağa hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek kentin turizm potansiyelini ve turizm alanında planlanan projeleri anlattı. Ersoy, Kilis'in tarihi ve gastronomi zenginlikleriyle öne çıktığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek kentte turizm alanında yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Kilis'in hem tarihi mirası hem de gastronomisiyle önemli bir turizm merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Kilis, başta lezzet durakları olmak üzere tarihi yerleri ve kültür varlıklarıyla birlikte turizmden hızlı bir şekilde pay alacak" dedi.

Kente ilk kez bakan olarak geldiğini ifade eden Ersoy, "Benim Kilis'e bakan olarak ilk gelişim ama son gelişim olmayacak. Sık sık sizlerle birlikte olacağız" diye konuştu.

Turizm alanında planlı bir sürecin başlatılacağını vurgulayan Ersoy, "Turizm Master Planı'nı birkaç ay içinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, ardından kent protokolü ile Oylum Höyük'te incelemelerde bulundu ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'den bilgiler aldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...