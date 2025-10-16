Haberler

Bakan Ersoy Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Divriği ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Ulu Camii ve Darüşşifası'nı gezdi. Daha sonra bölgedeki esnafla sohbet etti ve çeşitli ziyaretlerde bulundu.

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI'NI GEZDİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas kent merkezindeki programının ardından Divriği ilçesine geçti. Burada UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı gezen Bakan Ersoy, caminin imam hatibi ve gönüllü mihmandarı Nail Ayan'dan eserin hikayesi hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonra caminin darüşşifa kısmındaki 'Nefesle Nefis Dinletisi' konserini dinledi. Basına kapalı olan konserin ardından Bakan Ersoy, Divriği Tarihi Arasta Çarşısı ve Hüma Hatun Sokağı'ndaki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Bakan Ersoy ilçe ziyareti kapsamında son olarak Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi ile Divriği Mühürzade Konağı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.