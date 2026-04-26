Bakan Ersoy'dan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nde bu yılın temasının "Fikri Mülkiyet ve Spor" olarak belirlendiğini aktardı. Fikri mülkiyetin, yenilikçiliği teşvik eden ve kültürel ile ekonomik gelişimi destekleyen temel bir değer olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2000 yılından bu yana fikri mülkiyet haklarının önemine dikkat çekmek ve yaratıcılık ile yenilikçiliğin toplumların gelişimindeki rolünü vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır. Her yıl yeni bir tema kapsamında kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nde bu yılın teması 'Fikri Mülkiyet ve Spor' olarak belirlenmiştir. Müsabakaların ekranlara taşınmasından spor belgesellerine, taraftar deneyimlerini zenginleştiren özgün çalışmalardan koreografilere, yeni teknolojilerden tasarımlara kadar her üretim; telif hakları veya fikri mülkiyetin konusu olmaktadır. Teknoloji çağında fikri mülkiyet, hak sahiplerine hukuki koruma aracı olmanın ötesine geçmiş; ülkelerin geleceğinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Biz de Bakanlık olarak bu alandaki kazanımlarımızı koruma ve geliştirme noktasındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu özel günde, bilimin, kültürün ve sanatın ışığında yarınları inşa etmek amacıyla bütün eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın ve kültür-sanat sektörlerimizin Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyor, hayatımıza katkıları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA

