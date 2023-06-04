Bahçeli Kültür Sanat ve Batuhan Kodaloğlu Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri'nde ödül aldı

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen Emek ve Başarı Ödülleri'nde Bahçeli Kültür Sanat iki oyunuyla 'Yeni Nesil Tiyatro' ödülünü, Batuhan Kodaloğlu da 'Umut Vadeden Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Ödüller İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Emek ve Başarı Ödülleri'nde Bahçeli Kültür Sanat iki oyunuyla "Yeni Nesil Tiyatro" ödülünü aldı, Batuhan Kodaloğlu da "Umut Vadeden Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Çok sayıda yönetmen, yazar, tasarımcı ve eser arasından ödüle layık görülenlere İstanbul'da düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Antalya'dan Bahçeli Kültür Sanat (Baküs) Sahne de "Gömücüler" ve "Bazı Detaylar" oyunlarıyla "Yeni Nesil Tiyatro" ödülüne değer bulundu.

Genç tiyatro oyuncusu Batuhan Kodaloğlu ise "Gömücüler" oyunundaki performansıyla "Umut Vadeden Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Baküs Sahne adına törende ödül alan Okan Cinemre, tüm yıl sanat adına verilen emeklerin ödülle taçlandırılmasının kendilerine gurur verdiğini ifade ederek, "Tüm arkadaşlarımız yıl boyunca büyük bir emek verdiler. İki oyunumuzla yeni nesil tiyatro, genç bir arkadaşımızın da oldukça başarılı performansıyla umut vadeden erkek oyuncu ödülüyle Antalya'ya dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.