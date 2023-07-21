Baha Boduroğlu'nun Müzik Kariyeri

Baha Boduroğlu, İstanbul Laleli'de doğdu ve gençlik yıllarında tiyatrolarda çalıştı. Daha sonra müziğe yönelen Boduroğlu, Güzin Sokullu ile başladığı müzik kariyerine Aysel Gürel ile devam etti. 2001 yılında ise 'Eski Dostlar' adlı bir müzik grubu kurdu.

Baha Boduroğlu 3 Şubat 1947'de İstanbul Laleli'de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı.

İkili, ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. 'Gençlik Başımda Duman' albümü o yılın en çok satan yapımlarından oldu.

Ancak Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. Boduroğlu ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladı.

2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile 'Eski Dostlar' adlı bir müzik grubu kurdular.