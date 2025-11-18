Haberler

Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi Eskişehir'de Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından hazırlanan 'Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi', ESOGÜ Tıp Fakültesi Mermer Salonu'nda açıldı. Sergide bağımlılığın etkileri ve farkındalık konuları ele alındı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından hazırlanan "Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi" açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Mermer Salonu'nda, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, Dünya KOAH Günü ve Alkol Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen sergide, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan çeşitli karikatür çalışmaları yer aldı.

Etkinlik alanında ayrıca ziyaretçilere bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici materyaller sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, kasım ayının Yeşilay için büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün, bu üç bağımlılık türünün mesajını vermek adına genel merkezimiz tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen karikatür sergisini açıyoruz. Dünya KOAH Günü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Alkol Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kurdele kesiminin ardından serginin gezilmesiyle devam eden programa, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ile YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Palancı da katıldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.