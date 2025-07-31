Bağcılar'da Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Güzellik Kursları Başarıyla Devam Ediyor

BAĞCILAR Belediyesi'nin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, ilçede yaşayan kadınların yeteneklerini geliştirmesine yönelik eğitim hizmeti sunuyor. Belediyenin düzenlediği Güzellik, Saç ve Cilt Bakım Hizmetleri Kursu'na hobi olarak başlayan kadınlar, aldıkları sertifikalar sayesinde iş sahibi oluyorlar.

Yaz dönemi de devam eden kursların arasında en çok ilgi görenin Güzellik, Saç ve Cilt Bakımı Kursu olduğu aktarıldı. Hafta içi sabah 08.30'da kursa gelen kadınlara gün boyunca gün boyunca temel makyaj, cilt bakımı, makinalı bakım, cilt analizi, yaşlanma karşıtı uygulamalar gibi çok sayıda başlıkta eğitimler veriliyor.

'TELEVİZYON KANALLARINDA GÜZELLİK UZMANI OLARAK ÇALIŞANLAR VAR'

Kursa gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını söyleyen eğitmen Büşra Turan, "Kursiyerlerimizin çoğu buraya hobi olarak geliyor. Ancak ilerleyen zamanda bu onların mesleği haline dönüşüyor. Burada eğitim aldıktan sonra kendi iş yerlerini açabiliyorlar ya da bir yerde çalışabiliyorlar. Televizyon kanallarında ve kozmetik mağazalarında güzellik uzmanı olarak çalışanlar var" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR'

Kadınların talepleri doğrultusunda kurs açtıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise şunları söyledi:

"Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'mizde her kursiyerimize uygun bir kurs bulunuyor. Burada hem yeteneklerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyorlar. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı da oluyor. Yeni dönemde de yeni kurslarımızla hizmet sunmaya devam edeceğiz."