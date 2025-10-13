Haberler

Bağcılar Belediyesi'nden Müzik Grubu: Beyefendiler

Bağcılar Belediyesi'nde çalışan 5 personel, müzikseverler olarak 'Beyefendiler' adlı müzik grubunu kurdu. Grup, belediyenin programlarında sahne alıyor ve katılımcılara eğlenceli zamanlar yaşatıyor.

BAĞCILAR Belediyesi'nde görev yapan 5 personel, 'Beyefendiler' adlı müzik grubu kurdu. Beyefendiler, Bağcılar Belediyesi'nin kültürden spora kadar birçok programında sahneye çıkıyor ve davetliler için parçalar seslendiriyor.

Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün çalışanları kendi aralarında bir müzik grubu kurdu. Reji görevlisinden müzik öğretmenine kadar farklı branşlarda çalışan müzikseverler, gruplarına da 'Beyefendiler' ismini koydu.

BELEDİYENİN PROGRAMLARINDA SAHNE ALIYORLAR

Siyah elbiseler giyen grup üyeleri, gitar, klarnet, bağlama, davul ve ritim enstrümanları çalıyor. Beyefendiler, normal işlerinin yanında belediyenin programlarında da sahne alıyor. Beyefendiler en son 4'ncü Bağcılar Kitap Fuarı'nda müzikseverlerin karşısına çıktı. Müzisyenler, dinleyenlere keyifli zaman yaşattı.

Bir yıl önce kurulan ancak Beyefendiler ismini yeni koyan müzik grubu, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Özellikle gençler, Beyefendiler'in söylediği şarkılarla hem duygusal hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Hayranları, program sonlarında Beyefendiler ile fotoğraf da çekiliyor.

Grubun isminin ne olması gerektiği konusunda uzun süre düşündüklerini söyleyen grup üyelerinden Mikail Karakaya, "İsim konusunda bir sürü alternatif aklımıza geldi. İstişareler sonucunda bu isme karar verdik. Grubumuz bir senelik. İnşallah uzun yıllar beraber müzik yapmak istiyoruz. Müziğimizle insanlara bir şeyler anlatmak ve yeni dostluklar kazanmak istiyoruz" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Mesai arkadaşlarımızın yeteneklerini geliştirmeleri ve sergilemeleri çok güzel bir şey. Programlarda onları dinliyoruz. Çok güzel söylüyorlar. Kısa sürede de kendilerini sevdirdiler. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
