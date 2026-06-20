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Bafra pirincinin başakları bereket süsü oldu

Bafra pirincinin başakları bereket süsü oldu
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2026 Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Bereket Süsü Atölyesi'nde, coğrafi işaretli Bafra pirincinin başakları geleneksel bitkisel örücülük sanatıyla bereket süslerine dönüştürüldü. Usta Hülya Yangın Ertekin yönetimindeki etkinlik yoğun ilgi gördü.

2026 Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Bereket Süsü Atölyesi", coğrafi işaretli Bafra pirincinin başaklarını sanatla buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve bitkisel örücülük ustası Hülya Yangın Ertekin'in gerçekleştirdiği etkinlik, yoğun ilgi görmesi nedeniyle iki ayrı oturum halinde düzenlendi.

Atölyede katılımcılar, Bafra pirincinin başaklarından bereketi simgeleyen süsler hazırlayarak hem geleneksel bitkisel örücülük sanatını deneyimledi hem de bölgenin önemli tarımsal değerlerinden birinin kültürel bir ürüne dönüşümüne tanıklık etti.

Etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Hülya Yangın Ertekin, "Bafra pirincinin coğrafi işaretli ürün unvanı alması tarım şehrimiz Bafra için önemli bir kazanımdır. Bu değerli mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan atölye, 2026 Samsun Kültür Yolu Festivali'nin öne çıkan etkinlikleri arasında yer alırken, coğrafi işaretli Bafra pirincinin başaklarından hazırlanan bereket süsleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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