Bafra'da Yıl Sonu Sergisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bafra'da Yıl Sonu Sergisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, minik öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve eğitmenlerin halk müziği dinletisiyle açıldı. Kurum Müdürü Hacı Avcı, nitelikli kurslar açarak her yaştan vatandaşa destek verdiklerini belirtti.

Bafra'da yıl sonu sergisi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Sergi, minik öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı, eğitmenlerin hazırladığı halk müziği dinletisiyle taçlandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde geleneksel hale getirilen etkinliğin açılışında konuşan Kurum Müdürü Hacı Avcı, "İlçemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli kurslar açıyoruz. Her yaştan vatandaşımızı hem mesleki hem de kültürel anlamda destekliyor, üniversiteye hazırlık kurslarımızla gençlerimize yol gösteriyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar ve protokol üyeleriyle birlikte sergi kurdelesi kesilerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Kültür Sanat
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