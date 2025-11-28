Haberler

BAE Kültürü Ankara'da Tanıtılacak

BAE Kültürü Ankara'da Tanıtılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, Ankara'da 'Al Bait Al Emarati-Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik, BAE'nin 54'üncü Birlik Günü kutlamaları kapsamında 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' etkinliği ve 54'üncü Birlik Günü kapsamında, BAE kültürü Ankara'da tanıtılacak.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 29 Kasım-1 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilecek kültür ve diplomasi etkinliğine ilişkin tanıtım programı düzenlendi. Büyükelçilik yetkilileri, 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' ile BAE'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek 54'üncü Birlik Günü programına ilişkin detayları paylaştı. 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması', 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak. Programın son günü ise BAE'nin kuruluş yıl dönümü olan 54'üncü Birlik Günü törenine ayrılacak. 3 gün sürecek buluşma ile hem BAE kültürünün zenginliği hem de ülkenin ulusal birlik ruhu ziyaretçilere aktarılacak. Kültür buluşmasında BAE'li kadın zanaatkarların yaptığı sadu dokuma, telli nakışı ve burka yapımı, canlı performanslarla Ankara'da sergilenecek. Etkinlikte, geleneksel Arap kahvesi ve hurma ikram edilecek. Ayrıca BAE mutfağının sevilen lezzetleri luqaimat, raqaq ve jabab da ziyaretçilerin tadımına sunulacak.

'GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZLE TÜRKİYE İLE ÇOK YAKINIZ'

BAE Ankara Büyükelçi Vekili Moza Al Hosani, Türkiye'de ilk defa böyle bir proje gerçekleştireceklerini belirterek, "Aslında bu projeyle biz sadece Türk vatandaşlarına değil, aynı zamanda diğer yabancı vatandaşlara da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. BAE, 1971 yılında çölün ortasında kuruldu. Buradan başladı ve bugün dünyaya açıldı, uzaya bile ulaşmaya çalışmaktadır. Günden güne büyümeye çalışmaktayız. Dini açıdan gelenek ve göreneklerimizle Türkiye ile çok yakınız. Bugün aramızda kullanılan yaklaşık 6 bin ortak sözcük var ve bu proje ile Türk halkı, Birleşik Arap Emirlikleri kültürüne daha yakından vakıf olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.