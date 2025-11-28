BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' etkinliği ve 54'üncü Birlik Günü kapsamında, BAE kültürü Ankara'da tanıtılacak.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 29 Kasım-1 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilecek kültür ve diplomasi etkinliğine ilişkin tanıtım programı düzenlendi. Büyükelçilik yetkilileri, 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması' ile BAE'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek 54'üncü Birlik Günü programına ilişkin detayları paylaştı. 'Al Bait Al Emarati- Birleşik Arap Emirlikleri Evi/Kültür Buluşması', 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak. Programın son günü ise BAE'nin kuruluş yıl dönümü olan 54'üncü Birlik Günü törenine ayrılacak. 3 gün sürecek buluşma ile hem BAE kültürünün zenginliği hem de ülkenin ulusal birlik ruhu ziyaretçilere aktarılacak. Kültür buluşmasında BAE'li kadın zanaatkarların yaptığı sadu dokuma, telli nakışı ve burka yapımı, canlı performanslarla Ankara'da sergilenecek. Etkinlikte, geleneksel Arap kahvesi ve hurma ikram edilecek. Ayrıca BAE mutfağının sevilen lezzetleri luqaimat, raqaq ve jabab da ziyaretçilerin tadımına sunulacak.

'GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZLE TÜRKİYE İLE ÇOK YAKINIZ'

BAE Ankara Büyükelçi Vekili Moza Al Hosani, Türkiye'de ilk defa böyle bir proje gerçekleştireceklerini belirterek, "Aslında bu projeyle biz sadece Türk vatandaşlarına değil, aynı zamanda diğer yabancı vatandaşlara da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. BAE, 1971 yılında çölün ortasında kuruldu. Buradan başladı ve bugün dünyaya açıldı, uzaya bile ulaşmaya çalışmaktadır. Günden güne büyümeye çalışmaktayız. Dini açıdan gelenek ve göreneklerimizle Türkiye ile çok yakınız. Bugün aramızda kullanılan yaklaşık 6 bin ortak sözcük var ve bu proje ile Türk halkı, Birleşik Arap Emirlikleri kültürüne daha yakından vakıf olacaktır" dedi.