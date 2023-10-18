Azerin, KAAN'ın önünde 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını seslendirdi
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Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle, milli muharip savaş uçağı KAAN'ın önünde 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını seslendirdi.
AZERBAYCAN Devlet Sanatçısı Azerin, Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle, milli muharip savaş uçağı KAAN'ın önünde 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını seslendirdi.
Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından Azerbaycan Türkçesiyle yapılan paylaşımda, Kardeş ülke Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik ederiz denildi. Paylaşımda yer alan videoda ise Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, TUSAŞ hangarında Türkiye'nin milli muharip savaş uçağı KAAN'ın önünde 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını seslendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat