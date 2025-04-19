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"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"

Ayvalık'ta Karma Selçuklu Sergisi Açıldı

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Sanatçı Olcay Kıncay'ın atölyesindeki kursiyerleriyle hazırladığı 'Karma Selçuklu Sergisi', Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, Selçuklu dönemi estetiğini yansıtan 53 eser sergilendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sanatçı Olcay Kıncay'ın, atölyesinde eğitim verdiği kursiyerleriyle birlikte hazırladığı "Karma Selçuklu Sergisi" açıldı.

Kıncay'ın Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi tarafından hazırlanan Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını açılışı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından gerçekleştirildi.

Sergide, Selçuklu dönemi estetiğini ve kültürünü yansıtan 53 hat, tezhip, minyatür eserin yer bulduğu sergi, sanatseverlerce beğenildi.

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Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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