Haberler

Ayvalık'ta 'Islak Kanatlar' Sergisi Açıldı

Ayvalık'ta 'Islak Kanatlar' Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık'ta doğa fotoğrafçısı Deniz Fırtına'nın kuş fotoğrafları ile ressamlar Kamil Çakmak ve Ferhan Albayrak'ın yağlı boya eserlerini bir araya getiren 'Islak Kanatlar' sergisi açıldı. Serginin açılışına gazeteci Coşkun Aral ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk katıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğa fotoğrafçısı Deniz Fırtına'nın kuş fotoğrafları ile ressamlar Kamil Çakmak ve Ferhan Albayrak'ın yağlı boya eserlerini buluşturan "Islak Kanatlar" sergisi açıldı.

Ayvalık Çağdaş Yaşam Derneği'ndeki serginin açılışına katılan gazeteci Coşkun Aral, serginin önemine değinerek, "Deniz Fırtına'nın sergisinin konusu Islak Kanatlar. Onlar bu bölgenin kanatlı dostlarıdır. Güzel fotoğraflarla, aynı kalitede yağlı boya çalışmalarıyla hazırlanmış bir sergi." ifadelerini kullandı.

Açılışında belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ün de katıldığı sergisi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Kültür Sanat
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Hindistan'da otobüs yangını: 20 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 20 kişi yanarak can verdi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.