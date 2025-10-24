Ayvalık'ta 'Islak Kanatlar' Sergisi Açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğa fotoğrafçısı Deniz Fırtına'nın kuş fotoğrafları ile ressamlar Kamil Çakmak ve Ferhan Albayrak'ın yağlı boya eserlerini buluşturan "Islak Kanatlar" sergisi açıldı.

Ayvalık Çağdaş Yaşam Derneği'ndeki serginin açılışına katılan gazeteci Coşkun Aral, serginin önemine değinerek, "Deniz Fırtına'nın sergisinin konusu Islak Kanatlar. Onlar bu bölgenin kanatlı dostlarıdır. Güzel fotoğraflarla, aynı kalitede yağlı boya çalışmalarıyla hazırlanmış bir sergi." ifadelerini kullandı.

Açılışında belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk'ün de katıldığı sergisi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.