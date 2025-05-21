Ayvalık'ta Görsel Sanatlar Sergisi Açıldı

Ayvalık'ta Görsel Sanatlar Sergisi Açıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi, öğrencilerin eserlerinin sergilendiği bir görsel sanatlar sergisi düzenledi. Yoğun ilgi gören sergide, birçok eser beğeniye sunuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin Görsel Sanatlar Sergisi açıldı.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Orhan Peker Sergi Salonu'nda öğrencilerin hazırlandığı eserler beğeniye sunuldu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Lütfü Kotan, okulu inşa edip, tefrişatlarını yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan Cihan Şişman ile eşi Sebahat Şişman ile okul müdürü Güneş Bulak'ın açılış kurdelesini kestiği sergiye ilgi yoğun oldu.

Yüzlerce eserin yer aldığı sergide, henüz lise eğitimi gören öğrencilerin yetenekleri takdirle karşılandı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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