Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi'nden Görsel Sanatlar Sergisi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan sergi, eğitimciler ve kursiyerler tarafından yapılan seramik, tablo ve yağlı-sulu boya eserlerini beğeniye sundu. Açılışta eserler büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan sergi ilgi gördü.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki eğitimciler ve kursiyerler tarafından yapılan seramik, üç boyutlu tablo ve yağlı-sulu boya resim kurslarında yapılan ürünlerinin sergilendiği görsel sanatlar sergisi Kırlangıç Alışveriş Merkezi'nde açıldı.

Kurum Müdür Yardımcısı Özlem Firik'in ev sahipliğinde, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kurtuluş'un açılışını yaptığı sergide birbirinden güzel eserler beğeniye sunuldu.

Merkezin seramik ve cam teknolojisi öğretmeni Derya Arık, resim öğretmeni Gülizar Demet Gökden ve usta öğreticilerinden Yeşim Tuğan açılışta birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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