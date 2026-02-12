Haberler

Başkentliler yazar Ayşe Kulin ile buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kocatepe Sohbetleri'nin konuğu yazar Ayşe Kulin, edebiyat meraklılarıyla bir araya gelerek yazarlık serüveni ve eserleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) düzenlenen "Kocatepe Sohbetleri"nin konuğu yazar Ayşe Kulin, edebiyat meraklıları ve okurlarıyla buluştu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının usta isimlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kocatepe Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu, Türk edebiyatının sevilen kalemlerinden Ayşe Kulin oldu.

Ayşe Kulin, yazarlık serüvenini, edebiyatın hayatındaki yerini ve hafıza teması etrafında şekillenen eserlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide Kulin, okurlardan gelen soruları da yanıtladı.

Türk edebiyatına kazandırdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine ulaşan Kulin, "Kocatepe Sohbetleri"nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulin, şunları söyledi:

"Çok mutluyum, çünkü ben Ankara'da büyüdüm. Ankara, benim büyüdüğüm, ait olduğum şehir. Edebiyatı sevmelerini ısrarla rica ediyorum, çünkü edebiyat uzaklaşan bir yelkenli gibi hayatımızdan çıkmak üzere, her şey telefonlarımızda yer alıyor. Ama kitapların yeri bambaşka. Verdiği bilgi, duygu da bambaşka. Kitaplara sarılırlarsa edebiyat yaşamaya devam eder."

Etkinliğe, eski Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti