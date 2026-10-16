Haberler

Aydın Valisi Varol, Nazilli'deki Bozyurt Horasan Mezarlığı kazısında inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Valisi Varol, Nazilli'deki Bozyurt Horasan Mezarlığı kazısında inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli'de 2023'te başlanan Bozyurt Horasan Mezarlığı kazısında incelemelerde bulundu. Farklı dönemlere ait mezar yapıları ve seramikler hakkında bilgi alan Varol, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıyı değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli ilçesinde 2023 yılında kazı çalışmalarına başlanan Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazı alanında incelemelerde bulundu.

2023 yılında Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda başlatılan Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı'nda çalışmalar devam ediyor. Türk fetih tarihi ve Anadolu'nun erken Türk yerleşimine ışık tutan kazı çalışmalarında önemli keşifler elde edilirken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol kazı alanında incelemelrde bulundu. Vali Varol, Bozyurt Horasan Mezarlığı'nda yürütülen kazı çalışmalarını ve kazı evini inceleyerek, farklı dönemlere ait mezar yapıları, seramikler ve mezar taşlarıyla Batı Anadolu'nun tarihi birikimine ışık tutan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı alanındaki incelemelerini sürdüren Vali Varol, kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarının Aydın'ın köklü geçmişinin tanınmasına sunduğu katkıyı yerinde değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

26 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Kurum İstanbul'dan uyardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşler gözaltı! Suçlama hayli ağır
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş Avrupa'da şov yapıyor
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle