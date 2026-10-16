Aydın Valisi Varol, Nazilli'deki Bozyurt Horasan Mezarlığı kazısında inceleme yaptı

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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli ilçesinde 2023 yılında kazı çalışmalarına başlanan Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazı alanında incelemelerde bulundu.

2023 yılında Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda başlatılan Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı'nda çalışmalar devam ediyor. Türk fetih tarihi ve Anadolu'nun erken Türk yerleşimine ışık tutan kazı çalışmalarında önemli keşifler elde edilirken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol kazı alanında incelemelrde bulundu. Vali Varol, Bozyurt Horasan Mezarlığı'nda yürütülen kazı çalışmalarını ve kazı evini inceleyerek, farklı dönemlere ait mezar yapıları, seramikler ve mezar taşlarıyla Batı Anadolu'nun tarihi birikimine ışık tutan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı alanındaki incelemelerini sürdüren Vali Varol, kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarının Aydın'ın köklü geçmişinin tanınmasına sunduğu katkıyı yerinde değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı