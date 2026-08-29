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Aydın'da Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve Aydın'ın marka değerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Toplantıya vali yardımcıları, Kuşadası Kaymakamı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Toplantısı'nda, kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve Aydın'ın marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Uğur Kolsuz ve Meral Uçar, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Aydın'ın kültür ve turizm alanındaki mevcut potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda, kentin turizm kapasitesinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, farklı turizm alanlarının öne çıkarılması ve Aydın'ın turizmdeki marka değerinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Kentte kültür ve turizm alanında yürütülecek çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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