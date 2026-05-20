Aydın'da 'Maarifin Kalemleri' söyleşisi yoğun ilgi gördü

Aydın'da düzenlenen "Maarifin Kalemleri: Yazarlık Üzerine Söyleşi" programında yazar Dr. Nilay Yılmaz, yazarlık serüveni ve edebiyatın eğitimdeki yeri üzerine deneyimlerini paylaştı.

Aydın Öğretmen Akademileri Edebiyat Akademisi kapsamında gerçekleştirilen "Maarifin Kalemleri: Yazarlık Üzerine Söyleşi" programı, yoğun katılım ve verimli paylaşımlarla tamamlandı. Programa konuk olan yazar Dr. Nilay Yılmaz, yazarlık sürecine dair deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, edebiyatın eğitimdeki rolü ve üretim süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Söyleşide öğretmenler ve katılımcılar, yazarlık pratiğine dair merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında sabah saatlerinde edebiyat öğretmenlerine yönelik atölye çalışması da düzenlendi. Atölyede, yazarlık teknikleri, metin oluşturma süreçleri ve sınıf içi uygulamalara ilişkin çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programda, edebiyatın düşünce dünyasını zenginleştiren yönüne dikkat çekilirken, katılımcılar etkinliğin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti. - AYDIN

