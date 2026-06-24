Üniversitelilere yönelik uygulanan 'Yaşam Becerileri Programı' tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Aydın Gençlik Merkezi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan "Yaşam Becerileri Programı" tamamlandı.

İki ay süren program kapsamında üniversite öğrencileri, yemek yapmaktan ilk yardıma, bütçe yönetiminden temel tamirata kadar günlük hayatı kolaylaştıracak pratik eğitimler aldı.

Proje koordinatörü İbrahim Ganioğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik yaşam becerileri programında gençlere çok yönlü liderlik ve toplumsal sorumluluk vasıfları kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.