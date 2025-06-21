Aydın'da Gönüllü Öğrencilerden Kalem Seti Toplama Etkinliği
Aydın'da YKS'nin ilk oturumunda gönüllü öğrenciler, sınav sonrası kalem seti toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte toplanan kalem setleri, dezavantajlı öğrencilere hediye edilecek.
Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne giren öğrencilerden gönüllülük esasına göre kalem seti toplandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, sınav sonrası kalem seti toplama etkinliğini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.
Sınav için öğrencilere dağıtılan kalem setlerini sınavdan sonra vermek isteyenlerin bırakmaları amacıyla salon çıkışlarına geri dönüşüm kutusu konuldu.
Gençlik merkezi gönüllülerinden Rabia Ersara, kalem setlerini Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü Genç Dönüşüm Projesi kapsamında topladıklarını belirterek, kalem setlerinin dezavantajlı öğrencilere hediye edileceğini kaydetti.
Kalem toplama etkinliği yarınki oturumlarda da yapılacak.