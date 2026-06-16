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Aydın'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi

Aydın'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi
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Aydın'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde ilkokul öğrencileri iki gün boyunca geleneksel oyunlarla eğlendi ve madalya kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 15-16 Haziran tarihlerinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Efeler ilçesindeki ilkokulların iştirak ettiği şenlikte öğrenciler, sınıflar bazında oluşturulan gruplar halinde geleneksel çocuk oyunlarında mücadele etti. İki gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel oyunları yakından tanıma ve öğrenme fırsatı buldu.

Program sonunda etkinliğe katılan tüm öğrenciler, gösterdikleri gayret ve katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından madalya ile ödüllendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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