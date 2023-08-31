Aydın Büyükşehir Belediyesi, 7 Eylül Kurtuluş Destanı'nda Aydın temalı sanat yarışması düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 101 yıl önce başlatılan 7 Eylül Kurtuluş Destanı'nın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışma, lise öğrencileri arasında gerçekleşecek ve son başvuru tarihi 5 Eylül olarak belirlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş coşkusunu sanatla birleştirerek kutlamaya hazırlanıyor. 101 yıl önce başlatılan 7 Eylül Kurtuluş Destanı'nın gelecek kuşaklara aktarılması adına düzenlenecek olan "7 Eylül Kurtuluş Destanı'nda Aydın" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması, lise öğrencileri arasında gerçekleşecek.

Şehrin savunmasını ve milli mücadele ruhunu benimsetmek adına resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gençlerimizin günün anlamına değer katan eserler üreteceğine, duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde sanatla birleştireceğine inanıyorum" dedi. Başkan Çerçioğlu, bu özel yarışmaya tüm gençleri davet etti.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 EYLÜL

Yarışmalara son başvuru tarihi 5 Eylül Salı günü olarak belirlendi. Katılımcıların, eserlerini 5 Eylül Salı günü mesai bitimine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne elden ya da kargoyla teslim etmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi https://aydin.bel.tr üzerinden ulaşılabiliyor.