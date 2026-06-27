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Rize'de "30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" başladı

Rize'de '30. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali' başladı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri yapıldı. 18 boğanın güreştiği etkinlikte heyecanlı anlar yaşandı.

Rize'de, Geleneksel Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin 30'uncusu düzenlendi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde organize edilen festivalin ilk gününde, "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Hareketli anlara sahne olan etkinliğin ilk gününde 18 boğa güreşti.

Hayvan sahiplerinin de heyecanlı anlar yaşadığı festivalde, bazı boğaların güreşmeden arenayı terk ettiği görüldü.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, AA muhabirine, bu yıl festivalin 30'uncusunu düzenlediklerini söyledi.

Festivalin bir asra dayanan gelenek olduğunu belirten Altun, "Geçmişten aldığımız bu geleneği bugün geleceğe taşıyoruz." dedi.

Boğa güreşlerine dört yıldır katılan Muhammet Demirkıran da atmosferin güzel olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fikret Delal
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