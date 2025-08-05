Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kundaklama Girişimi Başarısız Oldu

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kundaklama Girişimi Başarısız Oldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşanan kundaklama girişiminde caminin zarar görmediğini açıkladı. Eylemi gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşanan kundaklama girişiminde, cami içerisinde herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 11 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan olay sonrasında cami içerisinde herhangi bir zarar söz konusu değildir. Eylemi gerçekleştiren şahsın görevliler tarafından hemen fark edilmesi sonrasında bir zarar yaşanmadan gerekli tedbirler alınmıştır. Eylemi gerçekleştiren madde bağımlısı şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmış, ardından tutuklanmış ve özel durumu nedeniyle sağlık kuruluşunda müşahede altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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