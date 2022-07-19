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Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Can Aksu - Kültür Sanat
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Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor Kütahya'da ev hanımı Selime Pehlivan geliştirdiği teknik ile atık pantolon, kazak, kolye ve aksesuarları kullanarak kendi tasarımını oluşturdu Kütahya'da bir kadın, atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor.

Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor

Kütahya'da ev hanımı Selime Pehlivan geliştirdiği teknik ile atık pantolon, kazak, kolye ve aksesuarları kullanarak kendi tasarımını oluşturdu

KÜTAHYA - Kütahya'da bir kadın, atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor. Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Selime Pehlivan, çocukluğunda annesinden gördüğü 'Kırk yamalar' ile başladığı tasarım ve geri dönüşüm serüvenini şimdilerde geliştirdiği teknik ile atık pantolon, kazak, kolye ve aksesuarları kullanarak, kendi tasarımını oluşturuyor.

6 yıl içinde 2 binin üzerinde ürün oluşturduğunu söyleyen Selime Pehlivan, "Benim annem eski kumaşlardan kırk yama seccadeler yaparlardı. Ben de annemden gördüğüm şekilde evde yıllarca evdeki kullanılmayan malzemelerden ürünler yapmaya başladım. Sonra Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi olduğunu duydum ve daha sonra buraya gelerek sanatımı göstermeye geldim ve 6 senedir burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Burada eski atık olarak gördüğümüz eski dantelleri, kotları, kumaşları kırk yama yapıyorum, çanta haline getirerek tamamen sanata dönüştürüyorum. Üretime ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için hiçbir şeyi atmıyorum. Benim kullandığım bütün ürünler kullanılmayan atık malzemeler. Çöpe atılacak malzemeleri sanata döndürüyorum. Çalışmaların arasında duvar süsleri yaptım, aynalar, çantalar, tencere ve cam tabak taşıma keseleri yaptım. Bugüne kadar da yaklaşık bin 500 ile 2 bin ürünü geçmiştir. Ürünlerin tasarım ve yapım süresi 2 ile 3 günü buluyor bazı ürünlerde 1 hafta uğraşıyorum ve bir sanat eseri ortaya çıkartıyorum. Zaman zaman ev hanımları ve meraklılara geliyorlar ve nasıl yapıldığını soruyorlar. Kimileri malzemelerini getiriyor ve buradaki malzemelerle eşleştiriyoruz ve onlarla beraber birlikte sanat çıkartıyoruz, dileyen de benim tasarladığım ürünlerden alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Kültür Sanat

Kent Konseyi Kütahya Kültür Sanat Haberler

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