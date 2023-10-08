Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma ilçesine gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

İskelede düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan iki kız öğrenci yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Engin Aksakal'a teslim etti.

Aksakal ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet alanına geçti. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Engin Aksakal, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Vekili Hv. Ulş. Alb. Aladdin Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.