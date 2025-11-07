Atatürk'ü Anma Konseri Adana'da Gerçekleştirildi
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Adana'da özel bir anma konseri düzenledi. Konserde soprano Beril Yürekli El ve tenor Emre Akkuş solist olarak yer alırken, tiyatro sanatçıları Atatürk'ün hayatından kesitler paylaştı.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı kapsamında "Atatürk'ü Anma Konseri" verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda şef Eray İnal'ın yönettiği konserde, soprano Beril Yürekli El ve tenor Emre Akkuş solist olarak sahne aldı.
Konserde tiyatro sanatçıları Engin Yüksel ve Meryem Asil ise Atatürk'ün hayatından kesitleri dinleyicilere aktardı.
Program sonunda katılımcılar sanatçıları alkışladı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Kültür Sanat