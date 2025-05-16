'Atatürk Portreleri' Sergisi Ankara'da Açıldı

'Atatürk Portreleri' Sergisi Ankara'da Açıldı
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Genç sanatçı Emirhan Bıçakçı'nın 'Atatürk Portreleri' isimli sergisi, İstanbul ve Ordu'nun ardından Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde ziyarete sunuldu. 34 eserden oluşan sergi, 11 Ağustos'a kadar açık kalacak.

'Atatürk Portreleri' isimli sergi ziyaretçilere açıldı

ANKARA - Genç Sanatçı Emirhan Bıçakçı'nın 'Atatürk Portreleri' isimli sergisi İstanbul ve Ordu'nun ardından Ankara'da ziyaretçilere açıldı.

Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırlanan "Atatürk Portreleri" isimli sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergide, Ressam Emirhan Bıçakçı'nın yağlı boya, karakalem ve karışık tekniklerle ürettiği 34 eserin bulunduğu sergi, 11 Ağustos'a kadar açık olacak.

Üniversitede öğretmeninin duvarında gördüğü portreden esinlenerek portreleri çizmeye başladığını söyleyen Bıçakçı, "Sadece kendi içimden değil, bizlerin içinden bir şeyler yansıtıyorum çünkü Atatürk'ün portrelerine bakmış olsak da aslında portreler bizler sayesinde var. Bizim duygularımızı var ediyor. İçselleştirme söz konusu" dedi.

Bıçakçı, serginin önce İstanbul, sonra Ordu ve son olarak Ankara'da olduğunu anlatarak, uzun süren çalışmalar sonucunda bu eserleri ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Mustafa Kemal'e ses olmaya çalışırken kendimi kaybettim"

Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerini çizerken zorlandığını aktaran Bıçakçı, "Aslında çoğu portresinde yani çoğu fotoğrafında zorlandım çünkü hepsinde sessiz bir Mustafa Kemal vardı. Ona ses olmaya çalıştım ve Mustafa Kemal'e ses olmaya çalışırken kendimi kaybettim" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün öncelikli olarak Milliyetçi yanını ön plana çıkarmak istediğini sözlerine ekleyen Bıçakçı, "Bize verdiği sevgi ve değerini ifade eden yanını göstermek istedim. Zaten tek bir an bütün her şeyi ifade ediyor. Bize bağışladığı, bize ait ettiği bütün her şeyi" ifadelerini kullandı.

Ressam Bıçakçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kaleme aldığı eserleri sanatseverlere anlatacak. Sergi, 11 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Kültür Sanat
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