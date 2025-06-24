Atatürk Köşkü'ne Ziyaretçi Akını: Yüzde 47 Artış

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atatürk Köşkü, ocak ayından bu yana 112 bin 831 ziyaretçi ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış yaşandı. Diğer turizm destinasyonlarında da benzer artışlar gözlemlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, ocak ayından bugüne kadar 112 bin 831 kişi tarafından ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köşkü'nü ziyaret edenlerin sayısının geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 47 artarak 112 bin 831'e ulaştığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki diğer turizm destinasyonlarında da ziyaretçi artışı yaşandığı vurgulanan açıklamada, Kızlar Manastırı'nı 9 bin 119, Çal Mağarası'nı 37 bin 200, Trabzon Şehir Müzesi'ni ise 9 bin 969 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şunları kaydetti:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapılarımıza ve kültürel mirasımıza sahip çıkmakla kalmıyor, bu değerleri halkımızla ve ziyaretçilerimizle buluşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Atatürk Köşkü gibi simge mekanlarımızda ulaştığımız rekor ziyaretçi sayıları, yürüttüğümüz tanıtım, restorasyon ve ulaşım çalışmalarının başarısını açıkça ortaya koyuyor. Amacımız bu ilgiyi kalıcı hale getirerek Trabzon'u kültür turizminin öncü şehirlerinden biri yapmak. Büyükşehir Belediyesi olarak müzelerimizin altyapılarını güçlendirmeye, dijital rehberlik ve yeni düzenleme projeleriyle ziyaretçi deneyimini artırmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi, bu eşsiz mirası yerinde görmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Kültür Sanat
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