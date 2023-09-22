Atakum Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Osetya'da Festivalde Ülkemizi Temsil Edecek

Osetya'da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde ülkemizi temsil edecek Atakum Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nu uğurlayan Belediye Başkanı Cemil Deveci, ekibe başarılar diledi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Osetya'da, gerçekleştirilecek Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne davet edilen Atakum Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, belediye binası önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, dansçılarla tek tek sohbet ederek ekibe başarılar diledi. 23 Eylül - 2 Ekim 2023 tarihleri arasında Stanitsa Essentukskaya'da gerçekleştirilecek olan festivalde ülkemizi, 30 dansçıdan oluşan Atakum Belediyesi Halk Dansları Topluluğu temsil edecek. Atakum Belediye Meclis Üyesi Dilek Çınar ve Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Osetya yolcusu kafileye eşlik edecek.

BARIŞIN SİMGESİ

Başkan Deveci, uğurlama töreninde Atakum Belediyesi'nin sanatsal ve kültürel faaliyetlerin her zaman destekçisi olduğunu belirterek, "Müzik ve dans evrensel ortaklığı içinde, kültürlerarası diyaloğun ve barışın simgesi festivaller önemli rol üstlenmektedir. Bu duygular içinde Atakum'u, Samsun'u ve ülkemizi çok güzel temsil edeceğinize inanıyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.