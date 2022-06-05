Ata'nın sevdiği şarkılar, İkinci Meclis'in bahçesinde seslendirildi - Haberler

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Ata'nın sevdiği şarkılar, İkinci Meclis'in bahçesinde seslendirildi

AA - Emir Sultan Demirci - Kültür Sanat
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İkinci Meclis (Cumhuriyet Müzesi) Protokol Bahçesi'nde düzenlenen "Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması"nda Türk müziğinin güçlü sesleri Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

İkinci Meclis (Cumhuriyet Müzesi) Protokol Bahçesi'nde düzenlenen "Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması"nda Türk müziğinin güçlü sesleri Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Atatürk'ün sevdiği ünlü besteciler Münir Nurettin Selçuk ve Sadettin Kaynak tarafından bestelenmiş, dönemin divaları Safiye Ayla ile Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği eserler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde, Türk müziği sanatçıları Bekir Ünlüataer, Elif Zehra Güreşçi, Gizem Coşkun, Suat Kılıç, Turgut Karadeniz ve Umut Akyürek, "Yanık Ömer", "Çile Bülbülüm Çile", "Yine Bir Gülnihal" gibi gönüllerde ve hafızalarda yer etmiş şarkıları okudu.

Konsere gelen vatandaşlar zaman zaman şarkılara eşlik etti, çektikleri fotoğraf ve görüntülerle anı ölümsüzleştirdi.

AA / Emir Sultan Demirci - Kültür Sanat

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