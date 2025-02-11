Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Aslı ile Limon Dişler Diyarında Kitabı Tanıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Aslı ile Limon Dişler Diyarında' kitabının tanıtımı Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, çocukların diş sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Programda öğrenciler, tiyatro oyunu sahneledi ve kitabın yazarları çocukların sorularını yanıtladı.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan "Aslı ile Limon Dişler Diyarında Kitabı"nın tanıtımı yapıldı.

Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ilkokul öğrencileri, öğretmen ve veliler katıldı.

Usta, özellikle çocukların diş sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Tüm amacımız sizlerin daha sağlıklı olabilmesi ve geleceğimizin daha sağlıklı temeller üzerine kurulabilmesidir." dedi.

Konuşmaların ardından kitaptaki hikayeler çeşitli görsellerle ekrana yansıtıldı, ayrıca Akçaabat Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri diş sağlığıyla ilgili tiyatro oyunu sahneledi.

Kitabın editör ve yazarlarından Tuğba Çolak, yazar Esra Yıldız ile resimleri çizen Müjde Selin Kalaycı, çocukların sorularını yanıtladı.

Usta'nın çocuklara kitap hediye ettiği program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Kültür Sanat
img

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
img

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
img

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.