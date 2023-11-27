Aşık Veysel'in Anısına Özel Program

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yılında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek özel programda, konferans, resim sergisi ve konser yer alacak.

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılında Ataşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği özel bir programla anılacak.

Büyük halk ozanının anısına 1 Aralık Cuma günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Yılı Aşık Veysel'i Anarak Bitiriyoruz" ismiyle düzenlenecek anma programında, konferans, resim sergisi ve konser olacak.

Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı ve "UNESCO Aşık Veysel Yılı" kapsamında düzenlenen anma programı, Ressam Haydar Özay'ın Aşık Veysel'in anısına hazırladığı "Aşık Veysel Resimleri" sergisinin açılışıyla başlayacak.

Ardından, Müzik Folkloru Araştırmacısı, Yazar Süleyman Şenel tarafından "Cumhuriyet'e Aşık: "İki Veyselimiz Var..." ismiyle saat 19.30'da yine Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde bir konferans düzenlenecek.

Aşık Veysel'in hayatına saygı duruşu niteliğindeki program, son olarak saat 20.30'da sanatçı Haluk Tolga İlhan'ın, "Aşık Veysel'in Eserlerine Yolculuk" isimli konseri ile sona erecek. Konserde İlhan, müzikseverler ile bir araya gelerek Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini seslendirecek.