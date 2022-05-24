Aşçılarıyla ünlü Bolu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

Aşçılarıyla ünlü Bolu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında bölgeye özgü yöresel lezzetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde program düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Erkan Kılıç, Bolu ve Mengen denildiğinde aşçıların ve Türk mutfağının akla geldiğini, Osmanlı padişahları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mutfağında buradan giden aşçıların olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan projenin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bugün bir kez daha gördüklerini anlatan Kılıç, "Turistlerin para harcayacağı birkaç unsurdan birisi de yemek. Dolayısıyla ülkelerin turizm gelirlerine katkı anlamında yemek kültürü son derece önemli. Bunu Bolu'da rahatlıkla görüyoruz." dedi.

Kılıç, Bolu'nun yöresel ürünlerinin çok çeşitli ve lezzetli olduğunu belirterek, "Bunların maalesef tanıtımı yapılamıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin desteğiyle buna da el atıldı. Bundan sonra her yıl Türk Mutfağı programları gerçekleştirilecek. Bu, kültürün gelişmesine mutlaka katkıda bulunacaktır. Bolu, Mengen mutfağını, kültürünü, daha iyi duruma getirmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise kentte birçok coğrafi işaret almış tescilli ürün olduğuna dikkati çekerek, "Fındık şekeri, kabaklı gözleme, keşi, Kızılcık tarhanası, manda kaymağı, patatesli ekmek, Göynük uğut tatlısı, çivril fasulyesi, Kıbrıscık pirinci, sarı patates, Göynük bombay fasulyesi ve kanlıca mantarı Bolu'ya özgü lezzetler arasında." bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından katılımcı okul ve belediyelere, Vali Kılıç ve protokol üyelerince plaket takdim edildi.

Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra bahçede açılan yöresel ürün ve yemek stantlarını gezdi. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte katılımcılara yemekler ikram edildi.

Programa, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, otel temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.