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Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı

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Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla hayranlık uyandırıyor. Manastır, bölgenin zengin tarihi geçmişini yansıtan önemli bir eser olarak dikkat çekiyor.

Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı

ARTVİN - Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla hayranlık uyandırıyor.

Manastır, bölgenin zengin tarihi geçmişini yansıtan önemli bir eser olarak dikkat çekiyor. Karçhal Dağı'nın doğal güzellikleriyle çevrili olan Kilayet Manastırı, mimarisiyle de büyüleyici bir görüntü sunuyor. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu yapı, bölgenin kültürel ve tarihi mirasının korunması ve tanıtılması açısından büyük bir değer taşıyor. Ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunan Kilayet Manastırı, özellikle tarih ve kültür meraklıları için önemli bir keşif noktası olarak öne çıkıyor. Manastırın bulunduğu alan, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için de ideal bir ortam sunarken, Yerel Rehber ve Turizm Gönüllüsü Osman Demir, bölgeyi belli dönemlerde ziyaret edip, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor. Son olarak havadan görüntülediği manastırısın muhteşem görüntüsü hayranlık uyandırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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