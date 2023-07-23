Artvin'de Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar şenliğe akın etti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen "Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar şenliğe akın etti.

Artvin'in Ardanuç içesinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali, muhteşem bir manzara eşliğinde gerçekleşti. Aşırı sıcaklardan bunalanlar, 1600 rakımlı yaylaya akın etti. Artvin ve ilçelerinden gelen vatandaşlar, çadır kurarak piknik yaptılar. Bölgenin yetiştirdiği en önemli değerlerden olan Aşık Efkari'nin anısına düzenlenen festivalde ata sporu güreşler de gerçekleştirildi. İki gün süren festivalde yöresel sanatçılar konser verdi. Karakucak Güreşleri'nde Artvin ve Erzurum'dan gelen sporcular ise mücadeleleri ile beğeni topladı. 45 sporcunun katıldığı güreşlerde baş kategorinin şampiyonuna bin 75 bin TL para ödülü ve madalya verildi.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, "İlçemizin dışında yaşayan birçok değerli hemşehrimizle buluşma fırsatı bulduk. Hava da güzel, ortam da güzel. Çok güzel bir festival oluyor. Çuruspil Yaylası'nda güneşli bir günde birçok hemşehrimizin katılımıyla onurlandırıldık" dedi. - ARTVİN