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Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri'ne Selam

Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri'ne Selam
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Arka Sokaklar dizisinin yeni tanıtım filminde pavyona giden ekip, Kanal D’nin diğer dizisi İnci Taneleri’ne selam çaktı. Eğlenceli ve aksiyon dolu sahneler sosyal medyada ilgi gördü.

ARKA Sokaklar'da, operasyon gereği pavyona giden ekip, Kanal D'nin bir diğer dizisi İnci Taneleri'ne selam verdi. Arka Sokaklar'ın yeni tanıtım filminde Hüsnü, "Adın ne senin güzellik?" dediği kadından, "Adım Dilber aslanım." cevabını alınca "Evin, barkın var mı senin?" sorusunu yöneltiyor. Bu sırada Emniyet Müdürü Candan'dan "Operasyona konsantre olalım arkadaşlar." anonsu geliyor.

20 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek Arka Sokaklar'ın son fragmanı, yüzleri gülümsetti. Tanıtım filminde seri katilin peşine düşen ekipten Mesut ve Hüsnü mecburen pavyona giriyor. Hüsnü, masasına oturan kadına "Adın ne senin güzellik?" diye sorarken "Adım Dilber aslanım." cevabı ve yanağından alınan makasla şaşırıyor.

KONSANTRASYON UYARISI

İkinci soru olarak "Evin barkın var mı senin?" deyince de gelen "Yoook." cevabı, Emniyet Müdürü Candan'ı kızdırıyor. Operasyonu bir araç içinden yöneten Candan, "Operasyona konsantre olalım arkadaşlar." talimatıyla Mesut ve Hüsnü'yü uyarıyor.

O TANITIM FANLARI İKİYE BÖLDÜ

Aksiyon sahnelerinin yanı sıra eğlenceli görüntülerinde yer aldığı tanıtım filmi, sosyal medyada beğeni topladı. Pavyon görüntülerinin ekrana geldiği fragman, dizi fanlarından farklı yorumlar aldı. Bir kesim Mesut'un pavyona gitmesi sonucunda Selin'in kıskançlık yapacağını söylerken diğer bir kesim ise "Çoban spor iş başında" yorumunda bulundu.

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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