Haberler

Arjantin'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Türk şeflerin katılımıyla geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı ve kültürel bağların güçlendirildiği üç günlük bir programla tamamlandı.

BUENOS Arjantin'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ilgiyle karşılandı.

Başkent Buenos Aires'te 3 gün süren Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, Türkiye'den gelen şefler İdris Güler ve İlgi Işık, Arjantinli gastronomi profesyonelleri, öğrenciler ve davetlilerle bir araya gelerek Türk mutfağının seçkin lezzetlerini tanıttı.

YEE atölyesinde düzenlenen 1. gün organizasyonuna Arjantinli şefler ve gazeteciler katılırken, davetliler Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında hünkar beğendi, vişneli yaprak sarması, baklava, peynir helvası ve reyhan şerbeti hazırlandı.

Türk mutfağının zenginliği ve kültürel mirası üzerine yapılan sohbetler de etkinliğe renk kattı.

Türk Mutfağı Haftası'nın 2. gününde ise Arjantin'in en büyük gastronomi okullarından biri olan Arjantin Gastronomi Enstitüsünde öğrenciler ve halka açık çevrim içi bir ders düzenlendi.

Şefler, Türk mutfağının özgün tariflerini uygulamalı olarak anlatarak vişneli yaprak sarması, bostan kebabı ve incir dolmasının hazırlanışını gösterdi.

Etkinlik, gastronomi öğrencileri ve Türk mutfağına ilgi duyan katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Haftanın son gününde yeniden YEE'de bir araya gelen Arjantinli misafirler ve Türk şefler, soru-cevap etkinliğinde Türk mutfağına dair merak edilenleri konuştu.

Programın devamında peynir helvasının yapımı uygulamalı olarak gösterilirken, katılımcılar geleneksel Türk tatlı kültürü hakkında bilgi edinme imkanı buldu.

Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle, Türkiye ile Arjantin arasındaki kültürel bağların gastronomi aracılığıyla güçlenmesine katkı sağlarken, Türk mutfağının uluslararası alandaki tanıtımına da önemli katkı sunuldu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum