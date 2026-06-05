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Ardahan Üniversitesi'nde "Temiz Kampüs" etkinliği düzenlendi

Ardahan Üniversitesi'nde 'Temiz Kampüs' etkinliği düzenlendi
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Ardahan Üniversitesi, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği 'Temiz Kampüs' etkinliğinde akademik ve idari personel ile öğrenciler, kampüs içindeki yeşil alanlarda çevre temizliği yaparak atıkları topladı.

Ardahan Üniversitesince (ARÜ) çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir kampüs ortamı oluşturmak amacıyla "Temiz Kampüs" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin Yenisey Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe akademik ve idari personelin yanı sıra ARÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri de katıldı.

Katılımcılar, kampüs içerisindeki yeşil alanlar ile ağaçlık bölgelerde çevre temizliği yaparak çevreye bırakılan atıkları topladı.

Toplanan atıklar, atık toplama merkezine ulaştırılmak üzere torbalara dolduruldu.

Etkinliğe katılan ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeliz Demir, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine işaret ederek "Temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür etkinliklerle hem çevreye katkı sunuyor hem de farkındalık oluşturuyoruz." dedi.

Demir, çevre konusunda kalıcı bir bilinç oluşturulabilmesi için bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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