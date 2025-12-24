Haberler

Ardahan'da lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine ziyaret

Ardahan'da lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Fen Lisesi öğrencileri, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Ardahan Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti ve müzik dinletisi düzenledi. Okul müdürü, bu etkinliğin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Ardahan Fen Lisesi öğrencileri "2025 Aile Yılı" dolayısıyla Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyarette yaşlılarla sohbetin yanı sıra müzik dinletisi de gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, okul olarak aile yılını önemsediklerini, bu kapsamda çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerden bir tanesinin de Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmek olduğunu belirten Hüseyinoğlu, "Okulumuz rehberlik servisi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu etkinlik gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrencilerimiz, ziyaret süresince öğrencilerimiz büyüklerimizle sohbet ederek onlara eşlik etti, kuşaklar arası dayanışma ve sevgi bağlarının güçlenmesine katkı sağladı." dedi.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri Kader Gülşah Kurtbaş ile Emine Hatun Acar eşliğinde hazırladıkları hediyeleri yaşlılara verdi.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Kültür Sanat
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz