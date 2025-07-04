Ardahan'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı Yapıldı

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Türk Kızılay Ardahan Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram etti.

Ardahan'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Türk Kızılay Ardahan Şubesince, Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi önünde aşure dağıtımı etkinliği düzenledi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, Kızılay olarak kentte bazı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bugün yapılan etkinliğin ise yarınki muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştiğini belirten Şentürk, "Yarın muharrem ayı olması münasebetiyle aşure günü. Biz de gün dolayısıyla cuma namazından sonra Ardahanlı vatandaşlarımıza aşure dağıttık. Allah kabul etsin."

Cuma namazından sonra camiden çıkan vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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