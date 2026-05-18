Mehmet Kaya'dan 19 Mayıs mesajı

Araban'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından, milletimizin esarete karşı mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin ilk adımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107'ıncı yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla idrak ediyoruz. Samsun'da başlayan ve tüm Anadolu'ya bir çığ gibi yayılan Milli Mücadele; sadece bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda milletimizin esarete boyun eğmeyeceğinin, geleceğe umutla bakmanın, özgürlük ve bağımsızlık değerlerinin simgesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan bu anlamlı günü, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz" diyerek, en çok güvendiği ve inandığı Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu emanet, siz değerli gençlerimize duyulan güvenin en güçlü ifadesidir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

