Antalya Valisi Şahin, Kaş'ta kamu yatırımları ve antik kentte incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesinde devam eden kamu yatırımları ile tarihi projeleri inceledi.

Vali Şahin, ilk olarak Patara Antik Kenti'ni ziyaret ederek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Patara'da restorasyonu devam eden Osmanlı dönemine ait telsiz telgraf istasyonunu gezen Şahin, söz konusu yapının II. Abdülhamid döneminde 1906 yılında, dönemin Osmanlı toprağı olan Trablusgarp ile haberleşmeyi sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

İstasyonun, dönemin yeni teknolojisi olan telsiz telgraf sistemiyle kablosuz iletişim sağladığını aktaran Şahin, yapının 1911 yılında İtalyan işgali sırasında tahrip edildiğini kaydetti.

Yapının temellerinden yeniden inşa edildiğini vurgulayan Şahin, son düzenlemelerin ardından istasyonun müze olarak hizmete açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kazı çalışmalarını da yerinde inceleyen Şahin, bölgede bilimsel çalışmaların sürdüğünü ve önemli bulgular elde edildiğini söyledi.

İlçe merkezinde çeşitli temaslarda bulunan Şahin, yapımı tamamlanan kaymakamlık lojmanı ve yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Henüz resmi açılışı yapılmayan hükümet konağında ilk toplantının gerçekleştirildiğini belirten Şahin, binanın Kaş için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Kaş Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin toplantının da yeni binada yapıldığını aktaran Şahin, organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasını tamamladığını ve altyapı çalışmalarına kısa sürede başlanacağını kaydetti.

Valilik olarak Kaş'ta bir çalışma ofisi oluşturmayı planladıklarını dile getiren Şahin, Antalya ile Kaş arasındaki mesafenin uzunluğu nedeniyle ilçede daha etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getirdi

Valilik tarafından yapımı tamamlanan gümrük binasını da ziyaret eden Şahin, Kaş'ın deniz yoluyla Türkiye'ye giriş kapılarından biri olduğunu belirterek, modernize edilen yapının hem güvenlik hem de hizmet kalitesi açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Talip Demirci
