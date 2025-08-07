Antalya Valisi Kaş'taki Antik Kentlerde İncelemelerde Bulundu

Antalya Valisi Kaş'taki Antik Kentlerde İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesindeki Xanthos ve Patara antik kentlerindeki kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi, ayrıca 2 bin yıllık deniz fenerini gezdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesindeki Xanthos ve Patara antik kentlerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Şahin, Xanthos ve Patara antik kentlerindeki arkeolojik alanlarda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı heyetinden bilgi aldı.

Müze haline getirilmesi hedeflenen telsiz binası, lojman yapısı ve depo yapılarıyla ilgili incelemelerde bulunan Vali Şahin, restorasyonu tamamlanan 2 bin yıllık deniz fenerini de gezdi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.