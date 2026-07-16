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Antalya Nekropol Müzesi'nde "Kahramanlık Türküleri" konseri düzenlendi

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Kahramanlık Türküleri ile 15 Temmuz Konseri'ni Nekropol Müzesi'nde gerçekleştirdi. Konserde Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirildi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladığı "Kahramanlık Türküleri ile 15 Temmuz Konseri"ni, Antalya Nekropol Müzesi'nde dinleyicilerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, müzede kurulan özel platformda gerçekleştirildi.

Demokrasiye, bağımsızlığa ve birlik ruhuna ithafen hazırlanan programda, Antalya DOB sanatçıları, Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Konserde soprano Arzu Yaman ile tenor Engin Yaman solist olarak sahne alırken, sanatçılara piyanist Gökdeniz Cengiz Çakır eşlik etti.

Klasik Türk müziği ve halk ezgilerinin çağdaş düzenlemelerle sunulduğu konserde, Ahmet Adnan Saygun'un düzenlediği "Bozlak" ve "Köroğlu", Serdar Yalçın'ın düzenlediği "Yemen Türküsü", Onur Altıparmak'ın düzenlediği "Ah Bir Ataş Ver", Erdal Tuğcular'ın düzenlediği "Çanakkale Türküsü", "Çökertme" ve "Sabahın Seherinde", Muhammed Koç'un düzenlediği "Ayrılık" ile Resul Rıza'nın düzenlediği "Senede Kalmaz" eserleri seslendirildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
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