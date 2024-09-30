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Antalya'daki Syedra Antik Kenti'nde 2000 Yıllık Sütunlar Yeniden Dikildi

Antalya'daki Syedra Antik Kenti'nde 2000 Yıllık Sütunlar Yeniden Dikildi
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde gerçekleştiren kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık 46 sütun yerlerine yeniden dikilerek kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği restorasyon çalışmaları ile antik kent, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen çalışmada gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık 46 sütun yerlerine dikildi.

Seki Mahallesi'nde bulunan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Tarihi milattan önce 9. yüzyıla kadar gittiği belirlenen kent; tiyatro, meclis, hamam, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzlar, sarnıçlar, Sütunlu Cadde ile Kaynak ve Vaftiz isimli mağaralarıyla dikkati çekiyor.

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun izlerini geleceğe taşıyan Syedra'nın görkemli kent merkezindeki Sütunlu Cadde, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Yaklaşık 10 metre genişlik ve 250 metre uzunluğundaki caddeye, restorasyon sonrası 2 bin yıllık 46 sütun yeniden dikildi.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalarla geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kentin, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği 164 metrekare taban mozaiğiyle de öne çıktığını belirten Ergürer, "Kentin merkezindeki Sütunlu Cadde, kentin en önemli ve görkemli kalıntıları arasında yer alıyor. 1994-1999 tarihlerindeki ilk kazılarla büyük bölümü açığa çıkarılan caddede, Bakanlığımızın desteğiyle 2023'te restorasyon çalışmalarına başladık. Bu kapsamda eksik kalan bölümlerde kazılar yaptık. Kentin orijinal döşemeleri tamamlandı. Daha sonra tamamı orijinal sütunlar, yol boyunca yerleştirildi ve kentin merkezi eski görkemli günlerine kavuştu." dedi.

Ergürer, bölgenin turizm potansiyeline vurgu yaparak, kazılara başladıklarında Sütunlu Cadde'nin ayağa kaldırılmasının misafirleri etkilediğini ifade etti.

Kazılarda bağlantı yollarını ortaya çıkararak Sütunlu Cadde'ye bağladıklarını anlatan Ergürer, "Ziyaretçilerin gösterdiği tepki hepimizin hoşuna gidiyor. Bu kentin ihtişamını görenler bunu dilden dile dolaştırıyor. Zaten ziyaretçi sayısının belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Kentin turizm potansiyeli ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Kültür Sanat

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