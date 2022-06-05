Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Laleli - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri

CAZ müziğin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, ikinci gününde Imany konseriyle sürdü.

CAZ müziğin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, ikinci gününde Imany konseriyle sürdü. Fransız soul divası Imany, cover şarkılardan oluşan 'Voodoo Cello' ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali, ikinci gününde soul divası Imany'i ağırladı. İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile üç ülkede platin plak ödülü kazanıp geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçıya konserinde, 7 çellist eşlik etti. Imany konseri öncesinde ise Akra Caz Band'ın konseri sanatsevere unutulmaz anlar yaşattı.

'ÇOK YAKINDA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ'

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Imany, "Küçük bir kızken hayalini kurduğum tek şey şarkıcı olmaktı. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştım. Sonra ilk albümümü çıkardım ve o albümdeki 'You Will Never Know' parçası beni Türkiye ile buluşturdu. Türk seyircisi ile birbirimizi çok sevdik" dedi. Imany, konserin sonunda seyircilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği 'You Will Never Know' ve 'Don't Be So Shy' hitlerini seslendirerek, "Çok yakında tekrar görüşeceğiz" diyerek seyircilere veda etti.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Kültür Sanat

Caz Festivali Antalya You Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title